Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Dışişleri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5-6 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 5- 6 Kasım 2023 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceği duyuruldu.

Güncel
  • 05.11.2023 01:58
  • Giriş: 05.11.2023 01:58
  • Güncelleme: 05.11.2023 02:02
Kaynak: DHA
Dışişleri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5-6 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek
AA

Dışişleri Bakanlığından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 5-6 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5-6 Kasım 2023 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Pazartesi günü yapılacak olan görüşmede, Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. 

ABDden Gazzede ateşkes çağrısına ret
BirGün'e Abone Ol

 

 

 