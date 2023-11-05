Dışişleri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5-6 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 5- 6 Kasım 2023 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 5-6 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5-6 Kasım 2023 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Pazartesi günü yapılacak olan görüşmede, Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.