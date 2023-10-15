Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD tarafından gelen görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze’deki insani durum ele alındı. Her iki bakan, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin izlenimlerini paylaştılar. Bakanlar ayrıca NATO genişlemesi hususunu da görüştüler."