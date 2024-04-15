Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı telefonda görüşmesinde bölgede son günlerde yaşanan gelişmeleri konuştu.

Güncel
  • 15.04.2024 17:02
  • Giriş: 15.04.2024 17:02
  • Güncelleme: 15.04.2024 17:07
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Fotoğraf: ANKA (Arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Bölgede son günlerde yaşanan gelişmeler ve Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, "Kıbrıs konusu" ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği de değerlendirildi.

BirGün'e Abone Ol