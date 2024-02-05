Dışişleri Bakanı Fidan duyurdu: Mısır, Türkiye'den İHA satın alabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı A Haber yayınında, Mısır'ın normalleşme süreci kapsamında Türkiye’den İHA satın almasının gündemde olduğunu söyledi. Fidan, "insansız hava araçları ve diğer teknolojileri Türkiye’nin sağlaması konusunda bir mutabakatımız da var" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Mısır arasında insansız hava aracı (İHA) satışının yapılmasının gündemde olduğunu ifade etti.

Fidan, katıldığı A Haber yayınında dış ilişkilere ve gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Mısır ile ilişkileri hakkında konuşan Fidan, Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecinin büyük ölçüde tamamlanmış durumda olduğunu dile getirerek "Mısır bizim için kardeş ve dost ve imkanların olduğu bir ülke" dedi.

Fidan, şöyle devam etti:

"Mısır'ın belli destekleri belli teknolojileri alması için ilişkilerin normalleşmesi önemli. Özellikle insansız hava araçları ve diğer teknolojileri Türkiye'nin sağlaması konusunda bir mutabakatımız da var. Afrika'daki işbirliğimiz de önemli, başta Libya olmak üzere. Mısırla ilişkileri normalleştirdikçe özellikle Libya'daki politikalarda da ciddi olumlu yansımaları oldu."

"YATIRIMLAR İÇİN KOLAYLAŞTIRICI TEDBİRLER GEREKİYOR"

Fidan, ikili ilişkilerin "bölge güvenliği açısından" ve "ticari açıdan" önemli olduğunu aktararak "Mısır'da çok sayıda Türk yatırımcısı var ve bu yatırımları biz artırmak istiyoruz. Türk yatırımcıları da Mısır'daki ortamı kendileri için fevkalade uygun görüyorlar. Oraya gittiğimde de Türk iş adamlarıyla uzun bir toplantı yaptım, hepsini uzun uzun dinledim. Bu yatırımların daha da artması için kolaylaştırıcı bazı tedbirlerin geliştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD İLE F-35 SORUNU

ABD ile F-35 savaş uçakları konusunda bilgi veren Fidan, Yunanistan'ın NATO üyesi olduğu için ABD'nin üretimden sonra dağıtım yapacağı ülkeler listesinde olduğunu kaydederek "Burada 2030'dan sonra F-35'lerin teslimi öngörülüyor. O zamana kadar ne olur, dengeler nasıl değişir, bunu takip edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.