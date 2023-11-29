Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin sorunu çözülmezse radikalizm hepimize musallat olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, “Başta Güvenlik Konseyi olmak üzere çağımızın kurumları bir kez daha uluslararası barış ve güvenliğe yönelik sorumluluklarını yerine getiremediler” dedi.

İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze Temas Grubu üyeleriyle ABD’nin New York kentine gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze konulu oturumunda katılımcılara hitap etti. Bakan Fidan, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde, bu asil ve dirençli ulusun maruz kaldığı bir başka felaket hakkında konuşmak üzere bir araya geldik” dedi.

Fidan, “Tüm medeni ulusları bu suçlarla ilişkilerini kesmeye çağırıyoruz. Böyle korkunç zamanlarda, uluslararası hukuku uygulayacak ve insanlığın ahlaki pusulasını koruyacak güçlü küresel kurumlara ihtiyacımız var. Ne yazık ki, BM tüzüğü tarafından defalarca görevlendirilen Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirememiştir. Tek ses olarak etkili bir ateşkes çağrısında bulunamamıştır. Dahası Konsey, Filistinlilerin onlarca yıldır maruz kaldığı tarihi adaletsizliği ortadan kaldıracak bir çare dahi sunamamıştır. Bu felç durumunun diğer küresel krizlerle başa çıkma konusunda da yankı bulacağı ve konseyin insanlığın gözündeki güvenilirliğini daha da aşındıracağı kesindir. Birleşmiş Milletler'in üzerine kurulduğu kurallara dayalı uluslararası sisteme de zarar verecektir” diye konuştu.

"RADİKALİZM HEPİMİZE MUSALLAT OLUR"

Bakan Fidan, "Bu sorunu bir an önce çözmezsek, hepimiz cezasızlık ve adaletsizlikten beslenen her türden radikalizm yeniden hepimize musallat olacak" dedi.

İnsani aranın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’ne düzenlenmesi planlanan saldırılar hakkında yapılan açıklamaları ciddi endişeyle takip ettiklerini belirten Bakan Fidan, “Filistinlilerin devlet olmanın tüm hak, ayrıcalık ve kabiliyetlerine sahip, işleyen bir devlete sahip olmalarına izin verdiğimizde, bugün karşılaştığımız zorlukların çoğu ortadan kalkacaktır. Bu kez hepimiz kolları sıvamalı ve İsrail ile Filistin'in nihai güvenliğini garanti altına alan iki devletli çözüme dayalı bir barış süreci ile sona erdirmeliyiz. İsrail ve Filistin, Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğu 1967 öncesi sınırlar boyunca barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabilmelidir” dedi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ ELE ALMALIYIZ"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York ketinde BM Güvenlik Konseyi’ndeki hitabı öncesinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze Temas Grubu üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan yaptığı açıklamada, “Bizler grup olarak uluslararası toplumun hem yasal hem de ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak için çok çalışıyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü ahlaki pusulanın yokluğunda insanlık olarak yolumuzu kaybedeceğiz. Dolayısıyla uluslararası toplum olarak bu meseleyi her düzeyde, insani düzeyde, siyasi düzeyde ele almak için elimizden geleni yapmalıyız. Acil ateşkese ihtiyacımız var. Acil insani yardıma ihtiyacımız var. Aynı zamanda sorunun temel nedenini, yani iki devletli çözümü ele almaya da derhal başlamalıyız” dedi.