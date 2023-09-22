Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam eden Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile New York'taki Lotte Palace Hotel'de görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam eden Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile New York'taki Lotte Palace Hotel'de görüştü. Görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü.

HAKAN FİDAN ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta İsrailli, Macar ve Belçikalı mevkidaşlarıyla Türkevi'nde görüştü.

Fidan'ın, İsrailli mevkidaşı ile görüşmesinde, ekonomi, turizm ve konsolosluk başta olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Bakan Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında daha önce de farklı ülkelerden temsilcilerle ve mevkidaşlarıyla temaslarda bulunmuştu.