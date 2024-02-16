Dışişleri Bakanı Fidan, Münih'e gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün akşam Türkiye saatiyle 22.35’te Münih’e ulaştığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya’da bugün (16 Şubat Cuma) başlayacak olan 60. Münih Güvenlik Konferansı’na katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın başkenti Münih'e gitti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün akşam Türkiye saatiyle 22.35’te Münih’e ulaştığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya’da bugün (16 Şubat Cuma) başlayacak olan 60. Münih Güvenlik Konferansı’na katılacak. Pazar günü sona erecek üç günlük konferans boyunca Dışişleri Bakanı Fidan, ikili temaslarda da bulunacak.