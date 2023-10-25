Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Filistin-İsrail açıklaması: Somut adımlar için harekete geçme zamanıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Dışişleri Bakanı Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Filistin ve İsrail arasında devam eden çatışmalara ilişkin konuştu. Fidan, "İsrail, senelerdir kınamalara kulak tıkamaya, bildiğini okumaya devam ediyor. Artık somut adımlar için harekete geçme zamanıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara ilişkin, "Filistinlilere karşı işlenen bu suçları hep eleştirdik ama kınamayla, sadece eleştirmekle bir yere varılamayacağını da görüyoruz. İsrail, senelerdir kınamalara kulak tıkamaya, bildiğini okumaya devam ediyor. Artık somut adımlar için harekete geçme zamanıdır" dedi.

Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze'deki saldırılara ilişkin konuşan Fidan, Abu Dabi, Tahran, Beyrut, Cidde ve Kahire'de temaslarda bulunduğunu aktardı.

Fidan, "Filistinlilere karşı işlenen bu suçları hep eleştirdik ama kınamayla, sadece eleştirmekle bir yere varılamayacağını da görüyoruz. İsrail, senelerdir kınamalara kulak tıkamaya, bildiğini okumaya devam ediyor. Artık somut adımlar için harekete geçme zamanıdır" diye konuştu.

Fidan, Filistin meselesinin adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin mümkün olmayacağını belirterek şöyle devam etti:

"Filistin konusunda, Katar'ın üstlendiği role ve sorumluluğa büyük önem atfediyoruz. Katar, Gazze'deki insani durum bağlamında şimdiye kadar çok yapıcı ve fedakar bir rol üstlendi, son dönemde rehinelerin serbest bırakılması konusunda Katarlı kardeşlerimizin çabaları da her türlü takdire şayandır. Türkiye ve Katar olarak bundan sonraki süreçte de yakın işbirliği ve istişare içinde kalacağız."

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM' ÇAĞRISI

Bir an önce Gazze'ye yürütülen operasyonun durdurulması, insani yardımların önünün açılması, İsraillilerin, Filistinlerin ve bölgenin güvenliği için "tek yol olan iki devletli çözüm sisteminin" hayata geçmesi çağrısında bulunan Fidan, şöyle konuştu:

"Başta Batılılar olmak üzere ciddi çalışmaların başlaması gerekiyor. Daha önce de söyledik. Sadece askeri zaferlerle çözümü ertelemek uzun vadede güvenlik getirmiyor. Bunu daha açık nasıl söyleyebiliriz? Özellikle Batılıların bu noktada İsrail'e çok gerçekçi, rasyonel, sadece telkinlerde değil baskıda bulunması gerekiyor. Aksi takdirde bölgemiz, daha büyük risklere gebe."

Fidan, ayrıca, esirlerin takası konusunda Türkiye'nin Katar'a desteğinin tam olduğuna dikkati çekerek bu konuda da ellerinden gelen ne varsa hepsini yapmaya çalıştıklarını belirtti.