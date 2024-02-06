Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya’ya gidecek
Dışişleri Bakanlığı, Fidan’ın Libya’ya yapacağı resmi ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Fidan’ın yarın Libya’yı ziyaret edeceği belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Libya'yı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan'ın Libya ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 7 Şubat 2024 tarihinde Libya'yı ziyaret edecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Libya ve bölgedeki gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.
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