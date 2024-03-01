Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sergey Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) sebebiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Antalya'da görüştü.
Fidan, bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi.
Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından duyuruldu.
Bakanımız @HakanFidan, III. Antalya Diplomasi Forumu (#ADF2024) marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. 🇹🇷🇷🇺#MEET4DIPLOMACY#ThinkTogetherActTogether pic.twitter.com/sqr3t3m011— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 1, 2024