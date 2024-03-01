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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) sebebiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi.

Güncel
  • 01.03.2024 15:10
  • Giriş: 01.03.2024 15:10
  • Güncelleme: 01.03.2024 15:14
Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sergey Lavrov ile görüştü
Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı (X)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Antalya'da görüştü.  

Fidan, bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF)  Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi.

Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından duyuruldu.

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