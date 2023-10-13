Dışişleri Bakanlığı: AKPM'nin Türkiye kararı tarihi bir hata

Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin gezi hükümlüsü Osman Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" kararını ve üye ve gözlemci devletlere, "Osman Kavala ve Türkiye'deki diğer politik tutukluların keyfi ve illegal biçimde özgürlüklerinden mahrum edilmesine katkıda bulunmuş polis memuru, savcı, yargıç ve diğer devlet memurlarını hedef alan yaptırımlar uygulanması" çağrısını "tarihi bir hata" olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını savundu.

Bakanlık, AKPM'nin söz konusu kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

AKPM'nin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza attığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır."

AKPM'NİN TÜRKİYE KARARI

AKPM, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 6 yıldır cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması kararını kabul etti.

Kabul edilen bu kararla Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uygulamayarak Kavala’yı serbest bırakmaması halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Hangi yaptırımlar uygulanabilir?

Eğer Türkiye, Osman Kavala’yı 1 Ocak 2024′ kadar serbest bırakmazsa Türkiye delegasyonu 2024 Kış Oturumu’na kadar AKPM’de oy kullanamayacak. Öte yandan Kavala’nın hukuksuzca cezaevinde kalmasına şahsi sorumluluklar nedeniyle yol açan kamu görevlileri hakkında Magnitsky mevzuatı uygulanacak. Bu da Kavala’nın yasadışı ve keyfi olarak özgürlüklerinden mahrum bırakılmasını sağlayan polis memurları, hakim ve savcılar veya cezaevi görevlilerinin Avrupa ülkelerinde bu eylemleri nedeniyle kovuşturmayla karşı karşıya kalması anlamına geliyor.