Dışişleri Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun bölgeden çekilmesi talebi kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı tarafından, "İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilere 24 saat içerisinde kentin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusuna tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu talebin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez. Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur. İsrail'in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze'de sivil halka yönelik acımasız ve topyekün eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz" denildi.