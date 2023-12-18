Dışişleri Bakanlığı'ndan AB ülkelerine vize hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Avrupa Birliği (AB) ile vize konusunda yaşanan sorunlara ilişkin "2024’de vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması beklentimiz var, büyük ihtimalle de bu olacak, zira halihazırda bazı ilerlemeler kaydedildi. Mesela 3-4 haftayken bazı yerlerde 2 haftaya düşürdüler başvuru ve randevu süreçlerini" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Türkiye-AB ilişkilerine dair hazırladığı raporda da yer alan vize kolaylaştırması sürecine ilişkin açıklama yaptı.

ANKA'nın haberine göre açıklamada, "Vize serbestisi hedefine halel getirmeden iş insanları, akademisyenler, öğrenciler sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların başvurularında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir yaklaşıma, sisteme gidebilmek için AB ve AB üyesi ülkelerle ikili ve çok düzeyli görüşmeler yapıldığını" belirtti. 2024 yılında vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması yönünde beklentileri olduklarını belirten kaynaklar, "Büyük ihtimalle de bu olacak, zira halihazırda bazı ilerlemeler kaydedildi. Mesela 3-4 haftayken bazı yerlerde 2 haftaya düşürdüler başvuru ve randevu süreçlerini" denildi.

Bakanlık yetkilileri, söz konusu raporu not ettiklerini ve AB'nin Türkiye'ye yönelik durum tespiti yapma aşamasında ve raporda bu önerilerle gelmesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vilnius'taki AB ile ilişkilerin canlandırılması yönündeki çağrısının da etkili olduğunu kaydederek, şunları belirtti: "Rapordaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesi Türkiye AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacaktır. Tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesini bekliyoruz.”

Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda başta Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla birlikte AB yetkililerine beklentilerini dile getirdiklerini aktaran yetkililer, "Bu konuda teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını, bunun içinde komisyona yetki verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.