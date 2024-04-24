Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ermeni Soykırımı' açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak tanımlayan devletlere tepki gösterdi. Bakanlık, söz konusu açıklamaların 'radikal çevreleri memnun etmek amacıyla' yapıldığını ve iki toplum arasındaki uzlaşma çabalarına zarar verdiğini iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı, 24 Nisan 1915'te yaşananları 'Ermeni Soykırımı' ifadesiyle nitelendiren ülkelere tepki gösterdi.

Açıklamada söz konusu ifadelerin 'tarafgir' olduğu ve 'bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla' yapıldığı öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz.

Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir.

Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir.

Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz."