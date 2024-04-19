Dışişleri Bakanlığı'ndan İran-İsrail gerilimi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırdığı iddialarına ilişkin, "Gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırdığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır" denildi.

"Hadiseleri yakından takip etmekteyiz" denilen açıklamada, "Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu. Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de İsrail'in, ülkenin güney sınırlarında Suriye ordusunun hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.