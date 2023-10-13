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Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarına uyarı

Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki çatışmalar nedeniyle Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarına Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları uyarısı yaptı.

Güncel
  • 13.10.2023 08:26
  • Giriş: 13.10.2023 08:26
  • Güncelleme: 13.10.2023 08:28
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarına uyarı
Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmalarında yaşanan son gelişmeler üzerine Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarına Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İsrail ve Filistin'deki son gelişmelerin Lübnan’ın güneyine yansımaları çerçevesinde, Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır."

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