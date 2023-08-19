Dışişleri Bakanlığı'ndan Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahaleye kınama

Dışişleri Bakanlığı, dün BM'nin Barış Gücü askerlerinin Kuzey Kıbrıs'taki Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahale etmesini tepki göstererek kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerlerinin, Kuzey Kıbrıs (KKTC) topraklarındaki Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahale etmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BMBG askerlerince, KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklarda inşa edilen Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla dün gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın konu hakkındaki açıklamasını ve KKTC makamlarının tepkisinin desteklendiği ifade edilerek "Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan insani bir proje olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin BM tarafından sergilenen tutum ve ardından BM tarafından yapılan açıklamalar Barış Gücü'nün Ada'da ortaya koymakla mükellef olduğu tarafsız tutumla bağdaşmamaktadır" belirtildi.

"İNSANİ İHTİYAÇLARIN ENGELLENMESİ İZAH EDİLECEK BİR TUTUM DEĞİL"

BMBG'nin, suhuletle başlayan yol yapım projesiyle ilgili gerginliğin tırmanmasında büyük rol oynadığı ve sahada yaşanan hadiselerde kendini mağdur gibi gösterdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Esasen, BM Barış Gücü'nden beklenen, Ada'da yaşanan insani ihtiyaçların çözümüne katkı vermesidir. Buna rağmen BM'nin, yıllardır Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ara Bölge'deki oldubittilerine göz yumarken, Kıbrıs Türklerinin haklı insani ihtiyaçlarının karşılanmasını engellemesi izah edilecek bir tutum değildir. Bu durum, BM'nin Ada'daki iki tarafa eşit yaklaşmak ve anlaşmazlıklara çözüm bulmak gibi temel görev ve işlevlerini yerine getirmediğini açıkça ortaya koymaktadır.

BM'nin ve BM Barış Gücü'nün, dün yaşanan olayların ardından, KKTC makamlarının ve halkının güvenini tamamıyla yitirmemek için önümüzdeki dönemde yoğun bir çaba sarf etmesi gerekmektedir. Garantör bir devlet olarak, BM Barış Gücü'nü, Kıbrıs'ta yaklaşık 60 yıldır sürdürmekte olduğu göreve gölge düşürecek eylem ve söylemlerden kaçınmaya, Kıbrıs'taki iki tarafa eşit muamelede bulunmaya ve KKTC'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz."