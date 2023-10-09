Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala'ya ödül verilmesine tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, “2023 Vclav Havel İnsan Hakları Ödülü’nün, Türkiye’de hakkında yargı tarafından hükmedilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmiş olmasının kabul edilemez olduğunu" söyledi. AKPM 2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü, Osman Kavala'ya verilmişti.

Dışişleri Bakanlığı, “2023 Vclav Havel İnsan Hakları Ödülü’nün, Türkiye’de hakkında yargı tarafından hükmedilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmiş olmasının kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “2023 Vclav Havel İnsan Hakları Ödülü’nün, ülkemizde hakkında yargı tarafından hükmedilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmiş olması kabul edilemez.

Bu ödülün, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin rehberliğinde faaliyet göstermesi gereken Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) çatısı altında verilmesi, Avrupa Konseyi’nin insan hakları idealine yönelik müktesebatının ve bu ideal uğruna uzun yıllardır sarfedilen müşterek çabanın hiçe sayılması anlamına gelmektedir” denildi.

Açıklamada, “Ödülün, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmesi hukukun siyasileştirilmesine yönelik girişimlerin bir uzantısıdır. Ortak değerlerin korunmasına hizmet etmesi beklenen uluslararası kuruluşlar, bu tür siyasi gündem oluşturma arayışlarına alet edilmemelidir. Yargı kararına saygısızlık oluşturan bu tasarrufla, AKPM’nin itibar ve inandırıcılığı ciddi şekilde zedelenmiştir” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Gezi tutuklusu Osman Kavala'ya, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) 2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü verildi.

Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) daraltılmış üç kişilik aday listesi içinden Kavala’nın bu yılki ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

Çekya'nın başkenti Prag'da eylül ayında toplanan 5 kişilik ödül komitesi, Kavala ile birlikte Polonya’daki insan ve kadın hakları aktivisti Justyna Wydrzynska ile Ukraynalı insan hakları savunucusu Yevgeniy Zakharov’u da üç kişilik listeye almıştı.