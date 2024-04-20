DİSK, 1 Mayıs çalışmalarını sürdürüyor

DİSK, yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu ve beraberindekiler, Taksim Meydanı'nda yapılması planlanan kutlamalar için bugün Kadıköy'de yurttaşlara çağrıda bulundu.

Çalışma Yaşamı 20.04.2024 17:00 Giriş: 20.04.2024 17:00

Güncelleme: 20.04.2024 17:03 Kaynak: Haber Merkezi

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