DİSK, 1 Mayıs çalışmalarını sürdürüyor
DİSK, yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu ve beraberindekiler, Taksim Meydanı'nda yapılması planlanan kutlamalar için bugün Kadıköy'de yurttaşlara çağrıda bulundu.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen DİSK üyesi emekçiler, yurttaşları 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’na çağırdı.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Özkan Atar ile birlikte Kadıköylülere bildiri dağıtan emekçiler, “Hürriyet, adalet ve ekmek için Haydi 1 Mayıs’a” dedi.
Bildiri dağıtımı boyunca Kadıköy’ün sokaklarını dolaşan emekçiler, sık sık bu yıl 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanacağını ifade etti.
DİSK üyesi işçiler, “Ekmeğimize, hakkımıza, hukukumuza sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz” diye konuştu.