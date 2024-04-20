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DİSK, 1 Mayıs çalışmalarını sürdürüyor

DİSK, yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu ve beraberindekiler, Taksim Meydanı'nda yapılması planlanan kutlamalar için bugün Kadıköy'de yurttaşlara çağrıda bulundu.

Çalışma Yaşamı
  • 20.04.2024 17:00
  • Giriş: 20.04.2024 17:00
  • Güncelleme: 20.04.2024 17:03
Kaynak: Haber Merkezi
DİSK, 1 Mayıs çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen DİSK üyesi emekçiler, yurttaşları 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’na çağırdı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Özkan Atar ile birlikte Kadıköylülere bildiri dağıtan emekçiler, “Hürriyet, adalet ve ekmek için Haydi 1 Mayıs’a” dedi.

Bildiri dağıtımı boyunca Kadıköy’ün sokaklarını dolaşan emekçiler, sık sık bu yıl 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanacağını ifade etti.

DİSK üyesi işçiler, “Ekmeğimize, hakkımıza, hukukumuza sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz” diye konuştu.

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