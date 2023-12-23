DİSK Basın İş'ten asgari ücret açıklaması: Yükselmesi gereken patronların kâr oranı değil, emekçilerin refahıdır

DİSK Basın İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirleyeceği 2024 yılı asgari ücretine ilişkin taleplerini dile getirmek amacıyla bugün saat 18.00'de Kadıköy’de Süreyya Operası önünde toplanma çağrısı yaptı. Basın İş'ten yapılan açıklamada, "Her harfimizin hakkını alacağız! İnsana layık bir yaşama yetmeyen asgari ücretle ilgili biz medya, yayınevi ve matbaa çalışanlarının da sözü var. Herkesi basın açıklamamıza davet ediyoruz" denildi.

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), bugün İstanbul’da Kadıköy Süreyya Operası’nın önünde asgari ücretle ilgili basın açıklaması düzenledi.

Açıklamayı okuyan gazeteci Diren Yurtsever, 11 bin 402 TL olan mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu belirtti. DİSK’e bağlı Birleşik Metal-iş Sendikası’nın verilerini aktaran Yurtsever, verilere göre gıda için aylık harcanması gereken tutarın 12 bin 998 TL olduğu kaydetti. Asgari ücretin mücadeleyle artacağını vurgulayan Yurtsever, “Bu asgari ücret tiyatrosunda verilen zamların daha eve gitmeden cebimizden uçacağını biliyoruz ve yine biliyoruz ki ne kadar çok mücadele edersek asgari ücret o kadar çok artacaktır.” ifadelerine yer verdi.

"MUHABİR VE EDİTÖRLER AÇLIK SINIRINA MAHKUM EDİLİYOR"

Yurtsever, DİSK Basın-İş’in örgütlü olduğu medya, yayıncılık ve matbaa işkollarında asgari ücretin normal ücret durumuna geldiğine dikkat çekti. Matbaa işçilerinin uzun yıllardır örgütsüz ve güvencesiz bir şekilde asgari ücretin altında ücretlerle çalıştığını dile getirdi. Yayınevlerinde çalışan editör, çevirmen ve grafikerlerin asgari ücretin altında ücret aldıklarından söz ederek, “Sevdikleri bir iş yapmanın bedelini bazen asgari ücretin de altında ücretler karşılığında, birçok durumda sosyal güvenceleri olmaksızın çalışarak ödüyor.” dedi. Birçok genç gazetecinin medyada staj adı altında ücretsiz çalıştırıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

“Yöneticilerin astronomik ücretler aldığı ortamda, mesleklerine olan bağlılıkları da istismar edilen muhabirler, editörler açlık sınırına mahkum ediliyor.”

"ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Hükümetin bu yıl asgari ücreti bir kez arttıracağını anımsatan Yurtsever, bağlı oldukları DİSK’in asgari ücretin yılda dört kez artırılması talebini tekrarladı. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında “Asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklamasına tepki gösterdi. Asgari ücretli emekçilerin enflasyona ezdirilmemesine dair “Bunun yolu, asgari ücretin genel ücret değil, çıplak taban ücreti olmasından geçer. Kimsenin asgari ücret karşılığında çalışmamasından geçer.” diye konuştu.

DİSK Basın İş'in yaptığı yazılı açıklamada ise şu sözlere yer verildi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2024 yılının asgari ücretini belirlemek üzere pazartesi günü yaptığı ikinci toplantıda bir rakam telaffuz edilmedi ama toplantıya katılan işçiler gerçekleri telaffuz etti; “Biz de çocuklarımıza peynir almak istiyoruz” dediler. “Asgari ücretle çalışan 8 milyon emekçi var, bunlar aileleriyle birlikte 13 milyon kişi ediyor. Bu insanların sofradan aç kalkmamaları için güzel bir ücret istiyoruz,” dediler.

Bu ülkede emeğiyle yaşayan herkes gibi biz de sofralarından aç kalkılmayan, gecelerinde aç yatılmayan bir ülke istiyoruz.

Konfederasyonumuzun üyesi Birleşik Metal-iş Sendikası’nın raporuna göre açlık sınırı, yani sadece gıda için harcanması gereken minimum aylık tutar 12 bin 998 lira, diğer harcamaların da hesaba katıldığı yoksulluk sınırı ise 44 bin 718 lira.

"MEVCUT ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA"

Bugün sendikamızın örgütlü bulunduğu medya, yayıncılık ve matbaa işkollarında da asgari ücret normal ücret halini almış durumda. Bazı yerlerde bankaya yatırılan ücretin bır kısımının elden geri alınması dayatmasıyla asgari ücretin bile altında ücret ödeniyor.

Asgari ücretin sefalet ücreti olarak yaşandığı alanlardan birisi de matbaalar. Uzun yıllardır örgütsüz ve güvencesiz çalışmaya mahkum edilen işçiler birçok yerde asgari ücretin de altında çalışıyor. Pandemi döneminde, iş kazalarının ve iş cinayetlerinin yoğun yaşandığı İstanbul’un Topkapı bölgesinde ve çevresindeki işletmelerde, işçiler durmaksızın çalıştırılmalarına rağmen sahipsiz bırakıdı. Meslek hastalıkları ile cebelleşen ve son dönemde göçmen emeğinin katmerli sömürüsüyle, fazladan baskı altına alınan matbaa işçileri güvencesiz yaşamaya mahkum ediliyor.

Medyada birçok genç gazeteci, staj adı altında ücretsiz çalıştırılıyor, birçok yerde asgari ücret olağan ücret halini almış durumda. Yöneticilerin astronomik ücretler aldığı ortamda, mesleklerine olan bağlılıkları da istismar edilen muhabirler, editörlere açlık sınırı reva görülüyor.

Yayınevlerinde çalışan veya yayınevleri için çalışan editörler, çevirmenler, grafikerler sevdikleri bir iş yapmanın bedelini bazen asgari ücretin de altında ücretler karşılığında, birçok durumda sosyal güvenceleri olmaksızın çalışarak ödüyor.

Bu asgari ücret tiyatrosunda verilen zamların daha eve gitmeden cebimizden uçacağını biliyoruz ve yine biliyoruz ki, ne kadar çok mücadele edersek asgari ücret de o kadar çok artacak.

Asgari ücret, emekli maaşlarından işsizlik sigortasına, kıdem tazminatlarına kadar, emekçilerin birçok farklı gelirini de etkiliyor. Ayrıca bugün asgari ücret genel ücret halini almış durumda. O yüzden asgari ücret tüm emekçilerin sorunudur.

AKP iktidarı, bu yıl, geçen iki yıldan farklı olarak asgari ücrette bir kere artış yapılacağını dillendirdi. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde değil bir artış, yılda iki kere artış dahi kabul edilemez. Konfederasyonumuz DİSK’in de talebi asgari ücretin yılda dört kez artırılmasıdır.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu komisyonun toplandığı gün, ¨Asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz¨ ifadesini kullandı. Bunun yolu, asgari ücretin genel ücret değil, çıplak taban ücreti olmasından geçer. Kimsenin asgari ücret karşılığında çalışmamasından geçer. Asgari ücret, öngörülen enflasyon oranı olan yüzde 39,5 arttırıldığında açlık sınırını ancak aşıyor ve yoksulluk sınırına ulaşamıyor. Kaldı ki açıklanan resmi enflasyon oranları gerçeği yansıtmıyor. Bu yetmezmiş gibi önümüzdeki yıllarda asgari ücretin ve emekli maaşlarının hedeflenen enflasyon oranında artırılacağı konuşuluyor. Bu, emekçileri ve emeklileri yalanlarla açlığa mahkum etmek anlamına gelir.

Geçen 5 yılda, emekçiler ve emekliler ¨yüksek enflasyon düşük ücret¨ rejimiyle yoksulluğa, yoksunluğa mahkum edilirken patronların kârının 8 kat arttığını biliyoruz.

Tam da bu yüzden, asgari ücret enflasyon oranının üstünde artmalıdır, çünkü yükselmesi gereken patronların kâr oranı değil, emekçilerin refahıdır.

Biz medya, yayınevi, matbaa emekçileri olarak, diğer emekçi kardeşlerimiz gibi, asgari bir hayata razı olmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Yazdığımız, bastığımız her harfin hakkını alacağız.

Biliyoruz ki işçilerin birliği sermayeyi de, iktidarı da yenecek."