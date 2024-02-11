DİSK büyürse işçi sınıfı büyür

EMEK SERVİSİ

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) “Yüzyılın emeği, emeğin yüzyılı” sloganıyla yaptığı 17. Olağan Genel Kurulu’nun ikinci günü de dün gerçekleştirildi.

Delege konuşmalarıyla devam eden ikinci gün oturumu “Birleşe birleşe, direne direne kazanacağız” sloganları ve halaylarla başladı.

Genel Kurul’un ikinci gününde çalışma raporları okunup görüşülürken zaman zaman tartışmalar da yaşandı. DİSK/Basın-İş delegesi ve BirGün muhabiri Ahin Aslan ise “Gazetecilere yönelik baskılar, gözaltılar, soruşturmalar devam ediyor. Bunlara karşı mücadele ediyoruz. Konfederasyonda kadın delege sayısının az olması hepimiz için üzücü. Türkiye'de öldürülen ve faili hâlâ bulunmayan gazetecileri; Suriye'de, Filistin'de görevi başında hayatını kaybeden gazetecileri anıyorum” dedi. Birleşik Metal-İş Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik kazanımla biten MESS Grup TİS sürecinde yaşananları ve verilen mücadeleyi anlatırken sendikanın Chen Güneş işyeri baştemsilcisi Alperen Erkoç ise “Yaşasın DİSK, yaşasın sınıf mücadelemiz” dedi. Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu “DİSK’in adına tarihine, ilkelerine, mücadele geleneğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. DİSK mücadele örgütüdür” diye konuştu. DİSK Gıda-İş’ten delege Olcay Ozak, baraj sorununa dikkat çekerek sendikalaşma önündeki sorun ve engellerin ortadan kaldırılması için birleşik ortak mücadele programına ihtiyaç olduğunu aktardı.

Genel-İş delegesi Kemal Göksoy, “Pandemi de biz alanlardaydık, kimse sokağa çıkmazken biz sokaklardaydık. Biz bir bütünüz. DİSK büyürse işçi sınıfı büyür” şeklinde konuştu.