DİSK Genel Başkanı bir kez daha Arzu Çerkezoğlu: Emeğin Türkiye’si için yürüyoruz

Arzu Çerkezoğlu, bir kez daha DİSK Genel Başkanı seçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Çerkezoğlu 244 oy alırken Tayfun Görgün ise 228 oy alarak Genel Sekreter oldu.

Dilan Esen

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK), 4 gün süren 17’nci Genel Kurulu tamamlanarak yeni yönetim belirlendi. İstanbul’da Green Park Pendik Kongre Merkezi’nde “Yüzyılın emeği, emeğin yüzyılı” sloganıyla gerçekleştirilen Genel Kurul’da Arzu Çerkezoğlu, tekrar Genel Başkan Seçildi.

Arzu Çerkezoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 244 oy alırken Tayfun Görgün ise 228 oy alarak Genel Sekreter oldu. DİSK Yönetim Kurulu’na ise 241 oyla Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, 249 oyla Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, 201 oyla Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, 231 oyla Kazım Doğan, 234 oyla Şükret Sevgener seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından salonda delege işçiler sloganlar atarak coşkulu bir kutlama yaptı. İşçiler sık sık “İnadına sendika, inadına DİSK” sloganı atarken yeni yönetim kurulu da sahneye çıkarak salonu selamladı.

Yönetimden ayrılan Adnan Serdaroğlu’na DİSK adına plaket takdim eden Arzu Çerkezoğlu, emekleri ve tüm katkıları için teşekkür etti. DİSK’in 57’nci kurulu yılını kutlayan Çerkezoğlu, şunları dile getirdi: “Konfederasyonumuz DİSK’in 57. mücadele yılında gerçekleştirdiğimiz 17. Genel Kurulu’muzu birlikte tamamladık. DİSK’in daha nice 57 yıla ulaşması dileğiyle, DİSK’i birliğimizle, dayanışmamızla daha da ileriye taşıyacağız. Genel Kurul’umuzda emeği geçen işyerlerindeki DİSK’li arkadaşlarımızı buraya taşıyan delege arkadaşlarımıza, DİSK çalışanı arkadaşlarımıza, sendika uzmanlarımıza, bize destek olan bütün arkadaşlarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

Bu Genel Kurul’dan sonra da hep birlikte omuz omuza, birlik beraberlik içerisinde Türkiye’nin dört bir yanında bütün işkollarında DİSK’le buluşmayı bekleyen tüm sınıf kardeşlerimizle DİSK’i buluşturmak için yürüyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet için yürüyoruz. Hep birlikte sendika, grev toplu sözleşme hakkımız için yürüyoruz. Emeğin en karanlık yüzü olan çocuk işçiliğini bitirmek, iş cinayetlerini bitirmek için, kadınlar olarak şiddete uğramadığımız bir ülke için, İstanbul Sözleşmesi ve İLO190 için, çocuklarımız ve gençlerimiz, daha doğmamış çocuklarımız için yürüyoruz. 1 Mayıs’ın ve Taksim Meydanı’nın özgürleştirilmesi için yürüyoruz. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını, emeğin yüzyılı yapmak için yürüyoruz. Emeğin Türkiye’si için yürüyoruz. Yolumuz açık olsun. Yaşasın mücadelemiz, yaşasın DİSK.”

Denetim Kurulu asil üyeleri şöyle: Engin Topal, Uzay Kocabaş, Beyhan Vatansever, Alperen Şakacı, Vedat Küçük.

Disiplin Kurulu asil üyeleri şu şekilde: Ahmet savaş Aras, Aydın Tekin, Telat Çelik, Savaş Testici, Yusuf Ziya Sarı.

Öte yandan diğer başkan adayı Muzaffer Çetin ise 17 oy aldı.