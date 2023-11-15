DİSK'in "adalet" yürüyüşü 3. gününde: "Bu yürüyüş memleket için"

"Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebiyle DİSK’in İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşü, üçüncü gününde devam ediyor. Kocaeli'den Yalova'ya uğurlanan DİSK heyeti, yürüyüşün önemine dikkat çekerek, "Asıl meselemiz memleket meselesi. Bu mesele emeğiyle geçinen esnafın, memurun, çiftçinin meselesi. Biz sadece DİSK’in üyelerinin kazanımı için değil herkesin hakkı için yürüyoruz" açıklaması yaptı.

Dilan ESEN

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebiyle başlattıkları Ankara Yürüyüşü’ne devam ediyor.

DİSK heyeti, yürüyüşün üçüncü gününde Kocaeli’den Yalova’ya uğurlandı.

"YÜRÜYÜŞÜMÜZ TÜRKİYE'DE SES GETİRDİ"

Kocaeli’ndeki İnsan Hakları Parkı’nda yapılan açıklamada konuşan DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Sarı, "Vergide gelirde adalet çerçevesinde yürüyüşümüz devam edecek" diyerek şöyle devam etti:

"Vergi dilimi nedeniyle var olan satın olma gücünün düşmesiyle alım gücü düşüyor. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alındığı yeni bir vergi düzenine ihtiyaç var. Ne kadar adaletsizlik varsa ortadan kaldırılması için yaptığımız bu yürüyüş önemli bir yürüyüştür. Burası sanayi ve emek bölgesi. Emeğin bu yürüyüşe verdiği destek bizi çok mutlu etti. Yürüyüşümüz Türkiye’de ses getirdi. Asıl meselemiz memleket meselesi. Bu mesele emeğiyle geçinen esnafın, memurun, çiftçinin meselesi. Biz sadece DİSK’in üyelerinin kazanımı için değil herkesin hakkı için yürüyoruz."