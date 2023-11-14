DİSK'in "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" yürüyüşü devam ediyor
DİSK'in "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebi için başlattığı yürüyüş ikinci gününde devam ediyor.
Dilan ESEN
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebiyle başlattıkları Ankara Yürüyüşü’ne devam ediyor.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte konfederasyon yöneticilerinin olduğu yürüyüş heyeti Kocaeli Gebze’den Ankara’ya uğurlandı.
Gebze Kent Meydanı’nda işçilerin uğurladığı yürüyüş ekibi, “Gelirde adalet, vergide adalet” dedi. İşçiler, “Ankara Ankara duy sesimizi bu gelen işçinin ayak sesleri” sloganı attı.
DİSK, aylardır sürdürdükleri "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebi için Ankara'ya yürüyor.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği yürüyüş, dün İstanbul Söğütlüçeşme'de başlamıştı.