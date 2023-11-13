DİSK'in "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" yürüyüşü İstanbul'dan başladı

DİSK'in "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebi için başlattığı yürüyüş İstanbul'dan başladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi için Ankara'ya yürüyoruz" dedi.

Dilan ESEN

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK), aylardır sürdürdükleri "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebi için Ankara'ya yürüyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştireceği yürüyüş, bugün İstanbul Söğütlüçeşme'de başladı.

Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı basın açıklamasında, "Bugün gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet diyerek İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlatıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük bölüşüm krizini yaşadığımız bir süreçteyiz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına büyük bir bölüşüm kriziyle beraber girdik" ifadelerini kullandı.

"ÜRETTİĞİMİZ DEĞERDEN PAYIMIZI ALAMIYORUZ"

"Bu ülkenin bütün güzelliklerini ve değerlerini üreten işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, kadınların ve gençlerin ürettiğimiz değerden aldığı pay her geçen gün daha da düşüyor" diyen Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz ama ürettiğimiz değerden payımızı alamıyoruz. Bir taraftan yüksek enflasyon, diğer taraftan hayat pahalılığı ve üzerimizdeki vergi yükü nedeniyle her gün daha da yoksullaşıyoruz. Son iki yıldır 'Gelirde Adalet, Vergide Adalet' diyerek Türkiye'nin dört bir yanında adım adım, karış karış bir mücadele sürecini sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl işyerlerinden başlayan bu sesi Ankara'ya kadar taşıdık. Ancak vergide adalet talebimizi, insanca yaşayacak bir ücret talebimizin karşılanması bir yana dursun, ülkeyi yöneten siyasi iktidar bir taraftan gerçek enflasyon karşısında ücretlerimizin her gün daha fazla gerilemesi karşısında herhangi bir adım atmıyor."

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu

"ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ BİLE ÇOK ALTINDA"

İktidarın işçilerin üzerindeki vergi yükünü daha fazla artırarak yoksullaşmaya sebep olduğunu kaydeden Çerkezoğlu, "Ülkeyi yöneten AKP iktidarının siyasal ve sınıfsal tercihlerinin sonucunu yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de bir ortalama ücret haline gelmiş asgari ücret bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırının bile çok altında. Bununla da kalmıyorlar, vergi yükü her gün daha fazla artıyor" ifadelerini kullandı.

"ADİL BİR VERGİ SİSTEMİ İÇİN YÜRÜYORUZ"

"Bir ülkede dolaylı vergiler ne kadar yüksekse o ülkede vergi adaletsizliği de o kadar fazladır" diyen Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"O nedenle biz az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi için Ankara'ya yürüyoruz. Daha ücretimizi almadan vergimizi ödüyoruz. Gelirimizden ödediğimiz bu verginin hem oranı çok yüksek hem de gelir vergisi dilimleri bilerek düşük belirlendiği için yılın ilk aylarında sanki zenginleşmişiz gibi bir üst vergi dilimine geçiyoruz, daha fazla vergi ödüyoruz."

Arzu Çerkezoğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından DİSK'liler, yürüyüşlerine başladı.

DİSK'e bağlı sendikalara üye olan işçiler de İstanbul'dan başlayan yürüyüşe katıldı.

İşçiler, "Kar, boran, fırtına; geliyoruz Ankara" sloganlarını attı.