DİSK'in temelini attığı Hatay'daki psikososyal destek merkezi mayısta açılacak

DİSK, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin 1. yılında Hatay'da temelini attığı psikososyal destek merkezini mayısta açacak. Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, "Bölgeye hizmet vermesini hedeflediğimiz bu merkezi Türkiye Psikiyatri Derneği ve uluslararası sendikaların çok büyük desteğiyle yaptırıyoruz" dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konfederasyon olarak Hatay'ın Defne ilçesinde temelini attıkları psikososyal destek merkezinin mayıs ayında hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Çerkezoğlu, Osmaniye Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde, 6 Şubat 2023'teki depremler ve destek merkezi hakkında açıklamalarda bulundu.

Depremin yıl dönümünde Hatay'da çeşitli programlar düzenlediklerini anımsatan Çerkezoğlu, "Hatay'ın Defne ilçesinde bir psikososyal destek merkezi kuruyoruz. 6 Şubat'ta bunun temel atma törenini yaptık. Bölgeye hizmet vermesini hedeflediğimiz bu merkezi Türkiye Psikiyatri Derneği ve uluslararası sendikaların çok büyük desteğiyle yaptırıyoruz. Çok güzel bir bina inşaatına başladık. Mayıs ayında bitecek. İnşallah açılışını beraber yapacağız. Hocalarımız da orada halka hizmet vermeye başlayacaklar" diye konuştu.

"HEP BERABER DAYANIŞMAYLA"

Çerkezoğlu, depremin ekonomik ve toplumsal sonuçlarının yanı sıra psikolojik sonuçları da olduğunu anlatarak, "O anlamda her türlü yıkım karşısında bu enkazın tüm boyutlarını hep beraber dayanışmayla kaldırabileceğimize inanıyoruz. Bu anlamda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

İlk günden itibaren deprem bölgesindeki kentlere ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten Çerkezoğlu, "Depremin unutulmaması lazım. Hayat devam ediyor ama depremin unutulmaması ve depremin yaralarının sarılması anlamında hepimizin üzerimize düşeni yapması gerekli" ifadelerini kullandı.