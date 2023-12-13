DİSK kent kent geziyor: İnsanca ücret istiyoruz

Emek Servisi

“Gelirde adalet, vergide adalet” diyerek eylemlerini sürdüren DİSK, dün Kırşehir’de üyeleriyle bir araya geldi. Cacabey Meydanı’nda yapılan açıklamada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Gelirde adalet, vergide adalet ve insanca yaşanacak bir ücret için Türkiye’nin dört bir yanında ayağa kalkıyoruz. Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücümüz hızla erirken; bu da yetmezmiş gibi adaletsiz vergilerle ekmeğimiz küçülüyor” dedi.

Çerkezoğlu, şunları dile getirdi: “Asgari ücret sadece asgari ücret alanların meselesi değildir. Çünkü asgari ücret tüm diğer ücretleri etkilemektedir. İşsizlik Sigortasından, kıdem tazminatına kadar birçok hakkımız asgari ücretten etkilenmektedir. Türkiye’de ücretler insanca yaşamaya yetmemektedir. Türkiye’de asgari ücret sembolik bir ücret değildir. İşçilerin yarıdan fazlası asgari civarında bir ücretle yaşamaktadır.”