DİSK'ten 1 Mayıs açıklaması: AYM'nin kararı hatırlatıldı

DİSK, Bakan Yerlikaya'nın 1 Mayıs açıklamasının ardından AYM kararının bir bölümünü hatırlatarak paylaşım yaptı. DİSK paylaşımında "Her kişinin oradan bulunma hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Bakan Yerlikaya'nın 1 Mayıs açıklamasının ardından AYM kararını hatırlatarak yaptığı sosyal medya paylaşımında "Her kişinin oradan bulunma hakkı vardır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ardından bir Taksim açıklaması da DİSK'ten geldi. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Taksim Meydanı’nın işçilere yasaklanmasına karşı verdiği ihlal kararını hatırlatan DİSK, 1 Mayıs için çağrısını yineledi.

AYM kararını hatırlattığı paylaşımında DİSK, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisini o kültürün parçası olarak gören HER KİŞİNİN #1Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyu aktarmak için ORADA BULUNMA HAKKI VARDIR!"

Bir elimizde karanfillerimiz, bir elimizde alttaki karar metni ile"

"Kendisini o kültürün parçası olarak gören HER KİŞİNİN #1Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyu aktarmak için ORADA BULUNMA HAKKI VARDIR!"

Bir elimizde karanfillerimiz, bir elimizde alttaki karar metni… pic.twitter.com/mw4ToIUaLe — DİSK (@diskinsesi) April 29, 2024