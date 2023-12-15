DİSK'ten 'Gelirde adalet vergide adalet' yürüyüşü: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, "Gelirde adalet, vergide adalet ve insanca yaşanacak bir ücret” talebiyle eylem gerçekleştirdi. Eylemde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bizim ürettiğimizle bu ülke dönüyor. Sadaka değil hakkımızı istiyoruz ve onun için mücadele edeceğiz" dedi.

BİRGÜN EGE

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, “Gelirde adalet, vergide adalet ve insanca yaşanacak bir ücret” talebiyle yürüyüş düzenledi.

Basmane Meydanı’nda toplanan işçiler, Konak Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Eyleme, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Açıklamada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “İkinci yüzyıla girdiğimiz bu süreçte emeğim milli gelirden aldığı pay en düşük seviyede. Dünyada hiçbir ülkesinde işçinin patrondan fazla vergi verdiği ülke yok. Biz bu yüzden vergide ve gelirde adalet diyoruz. Sermayeden, şirketlerden vergi almayan, alamayan, yandaş şirketlerin vergilerini affedenlere sesleniyoruz; daha fazla vergi almak istiyorsan içinin cebine bakmaktan vazgeçin. Etrafınıza bakın, kârlarını açıklayan şirketlere bakın, tek kuruş vermeden kur korumalı mevduattan milyonlar kazananlara bakın. Elinizi soframızdan, cebimizden, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden çekin” diye konuştu.

Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınan sistem için meclise kanun teklifi verdilerini hatırlatan Çerkezoğlu, mecliste bulunun bütün siyasi partilere bu konun teklifinin kabul edilmesi için çağrıda bulundu. Çerkezoğlu, “Bizim ürettiğimizle bu ülke dönüyor ve ondan payımızı istiyoruz. Sadaka istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz ve onun için mücadele edeceğiz. 2024 yılı asgari ücreti belirlenecek. Çalışanların yarısını ilgilendiren bu toplantı sadece yarım saat sürdü. Biz bu toplantıda yer almasak da milyonlarca işçinin yaşam hakkı için verilen bu karar için alanlardayız” dedi.

“EKMEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çerkezoğlu, şunları dile getirdi:“ Enflasyon rakamları tek haneye düşene kadar asgari ücretin 4 defa güncellenmesini istiyoruz. Hep beraber ekmeğimize işimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. İnsanca yaşanacak bir ücret, vergide, gelirde, ülkede adalet için yürüyoruz."