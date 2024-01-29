DİSK'ten "vergide adalet" eylemi ve Meclis'e çağrı

DİSK üyeleri, vergide adalet talebiyle İstanbul’da eylem yaptı. Konfederasyon Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifinin yarın TBMM Genel Kurulu'nda gündeme geleceğini belirterek "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi için, çok değil, 5 maddelik kanun teklifimizin Meclis’ten oy birliğiyle geçmesi için çağrı yapıyoruz” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, vergide adalet talebiyle İstanbul’da bir araya geldi.

DİSK üyeleri, vergide adalet talebiyle İstanbul’da Şişli Belediyesi Ulaşım İşleri Şantiyesi’nde eylem yaptı. Eyleme, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konfederasyon temsilcileri, sendika üyeleri, çok sayıda işçi ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.

“İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız”, “İnadına sendika, inadına DİSK” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları atılan eylemde, yarın (30 Ocak Salı) TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin gündeme getirmesi beklenen vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi hakkında hazırlanan bildiri okundu.

“DÜNYANIN EN ADALETSİZ VERGİ SİSTEMİ TÜRKİYE'DE”

Eylemde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye’nin dört bir yanında bildirilerin okunduğunu belirterek iki yıldır vergide adalet için çalışma yürüttüklerine dikkat çekti.

Çerkezoğlu, “Bildirimizde her şey son derece açık ve net. Dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye’de. Zenginin de fakirin de işçinin de patronun da bir kilo patates, domates aldığında aynı oranda vergi ödediği başka bir ülke yok dünyada. Dünyada başka bir ülke yok ki, işçilerin ücretleri yıl içerisinde, aylar ilerledikçe artmak bir tarafa düşsün. O nedenle dünyanın en adaletsiz vergi sisteminin olduğu ülkemizde iki yıldır vergide adalet için mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

“YASA GÖRÜŞÜLÜRKEN MECLİS'İN İÇİNDE OLACAĞIZ”

Vergide adalet sağlanması için, gelire yönelik vergi sistemine dair kanun teklifi hazırladıklarını söyleyen Çerkezoğlu, "Bu kanun teklifi yarın Meclis’e geliyor. Vergide adalet yasamız yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülecek. O nedenle ayaktayız. Ankara bizi bekliyor. Bizler bugün iş yerlerinden yükselttiğimiz bu sesi yarın Ankara’ya taşıyoruz. Yarın DİSK olarak Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kapısında olacağız ve vergide adalet yasası Meclis’te görüşülürken binlerce işçi arkadaşımızın sesi, kulağı olarak Meclis’in içinde olacağız. Hepimiz göreceğiz bu ülkede işçiden, emekçiden yana olan kimmiş; kim işçinin, emekçinin ekmeğini her gün daha fazla küçültüyormuş" diye konuştu.

“ÇEKİN ARTIK SOFRAMIZDAKİ EKMEKTEN ELİNİZİ”

Konuşmasında, Meclis'teki siyasi partilere ve milletvekillerine seslenen Arzu Çerkezoğlu, "Elleriniz vergide adalet için kalksın diyoruz. Elleriniz bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçi sınıfının, emekçinin, emeklinin hakkı için kalksın diyoruz" dedi.

"Ürettiğimiz değerden payımızı almak istiyoruz" diyen Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerimizdeki bu adaletsiz vergi sistemine son vermek istiyoruz. İktidara da sesleniyoruz. Eğer daha fazla vergi almak istiyorsanız artık işçinin, emekçinin, emeklinin, halkın cebine atmaktan vazgeçin diyoruz. Etrafınıza bakın. O kâr rekorları şirketlere bakın. Kat be kat kâr bilançoları açıklayan bankalarınıza bakın. Çekin artık soframızdaki ekmekten elinizi. Çekin artık elinizi çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden diyoruz. Buradan bir kez daha az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi için, çok değil, 5 maddelik kanun teklifimizin Meclis’ten oybirliğiyle geçmesi için çağrı yapıyoruz."

“VERGİDE ADALET, DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİN OLMAZSA OLMAZIDIR”

"Bu süreci izlemeye devam edeceğiz. İş yerlerinde bu ülkenin tüm değerlerini üreten milyonlarca işçinin gözü kulağı sizin üzerinizdedir. Yarın Ankara’ya götürdüğümüz bu sesi soluğu, vergide adalet sağlanana kadar bu mücadeleyi büyüteceğimizi bir kez daha söylüyoruz. Gelirde, vergide, emeklilikte adalet istiyoruz. EYT’den hâlâ mağdur olan ve kısmi emeklilik bekleyen, kademeli emeklilik bekleyen arkadaşlarımız da burada. Onların sesini de Ankara’ya götüreceğiz. Bilinsin ki vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz. Vergide adalet, sadece adalet değildir. Vergide adalet, toplumsal huzurun ve barışın da sürdürülebilir olmasıdır. Vergide adalet; medeniyettir, demokrasidir, demokratik bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. DİSK olarak bir kez daha gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşayacağımız bir ülkeyi hep birlikte kuracağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Yolumuz açık olsun.”