DİSK 'vergide adalet' talebiyle sokakta: Elinizi soframızdaki ekmekten çekin!

DİSK vergide adalet talebiyle Beşiktaş'ta basın açıklaması yaptı. DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Şirketlerin, bankaların karları azamiyken bizi açlık sınırının altında asgari ücrete mahkum eden bu düzeni değiştireceğiz" dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (DİSK) vergide adalet talebiyle basın açıklaması yapıldı.

Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri, bir süre slogan attı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, basın açıklamasında, gelirde ve vergide adalet istediklerini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de (solda) protestoya katıldı

İnsanca yaşayacak ücret için alanlarda, meydanlarda, sokaklarda olduklarını dile getiren Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"İş yerlerinden başlayan bu mücadelemiz geçtiğimiz ay İstanbul'dan Ankara'ya yaptığımız yürüyüşle devam etti. Bu yürüyüşte Kadıköy Meydanı'ndan yola çıkarken demiştik ki 'Yine burada olduğu gibi bütün dostlarımızla yoldaşlarımızla birlikteydik, bu yolu yalnız yürümeyeceğiz.' dedik. Gerçekten de öyle oldu ve attığımız her adımda, yürüdüğümüz her metrede, kilometrede bizimle birlikte olan bütün işçi arkadaşlarımızla, bu mücadeleyi, bu iradeyi büyüten bütün yurttaşlarımızla umudu büyüterek Ankara'ya ulaştık.

Adil bir vergi sistemi için mücadeleyi büyütüyoruz. Adaletli bir vergi sistemi için kanun teklifimizin oy birliğiyle Meclis'ten geçmesi için çağrı yapıyoruz; Artık yeter! Eğer daha fazla vergi toplamak istiyorsanız halkın gözüne bakmaktan vazgeçin, etrafınıza bakın. Elinizi soframızdaki ekmekten çekin. Şirketlerin, bankaların karları azamiyken bizi açlık sınırının altında asgari ücrete mahkum eden bu düzeni değiştireceğiz."

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.