DİSK’ten 57’nci yıl dönümü kutlaması

Emek Servisi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), kuruluşunun 57’nci yıldönümünü ‘Senfonik Livaneli Konseri’yle kutluyor. DİSK kuruluşunun 57. yıldönümüne ilişkin bugün saat 20.30’da İstanbul Şişli’deki Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda Zeynep Halvaşi, Görkem Ezgi Yıldırım, Tevfik Rodos’un solist, Murat Cem Orhan’ın ise orkestra şefi olarak yer alacağı ve sanatçı Zülfü Livaneli’nin eşlik edeceği Senfonik Livaneli Konseri düzenliyor. DİSK’in mücadele tarihinden kısa bir film gösteriminin de yapılacağı etkinlikte DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bir konuşma yapacak. Bugün ayrıca DİSK Uluslararası Sendikal Konferans da düzenliyor. İstanbul Barosu Konferans Salonu’nda düzenlenecek konferansa dünyanın dört bir yanından sendikacı katılacak.

Öte yandan DİSK’in 17. Genel Kurulu da yarın başlıyor. Genel Kurul 9-10-11 Şubat tarihlerinde Pendik’teki The Green Park Hotel’de gerçekleştirilecek.