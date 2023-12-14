DİSK’ten insanca yaşayacak ücret çağrısı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Antalya’da, “Gelirde adalet, vergide adalet ve insanca yaşanacak bir ücret için Türkiye'nin dört bir yanında ayağa kalkıyoruz” dedi.

Sabri KIRDAR

DİSK’in ‘Gelirde Vergide Adalet’ eylemleri kapsamında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde işçilerle buluştu. Yapılan açıklamaya Antalya Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi de destek verdi.

İnsanca bir yaşam için gelirde adalet, vergide adalet istediklerini ve bunu için alanlarda olarak Türkiye’nin dört bir yanında ayağa kalktıklarını belirten Çerkezoğlu, “Evet, bizler biliyoruz ki tüm iççilerin insanca yaşamasını sağlayacak ücret alabilmesi mümkün, Bu ülkenin kaynakları, bu ülkede hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer 25 milyonun insanca yaşaması için yeterlidir. Yeter ki tercihler değişsin, yeter ki zihniyet değişsin. Biz adalet istiyoruz. Gelirde, vergide ve ülkede adalet istiyoruz. Her insan gibi insanca yaşamak istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz, hakkımızı alana kadar da mücadelemizi büyütmeye kararlıyız” dedi.

Çerkezoğlu, “Dün Edirne’deydik bugün Antalya’dayız 15 Aralık'ta İzmir'de, 19 Aralık'ta Artvin'de, 20 Aralık'ta Eskişehir'de, 21 Aralık'ta Kocaeli'de, 22 Aralık'ta Bursa'da ve 25 Aralık'ta İstanbul'da meydanlarda umudu büyüteceğiz. Ankara’ya yola çıkarken ‘Bu yolda yalnız yürümeyeceğiz’ demiş ve milyonların taleplerinin, umutlarının, yüreklerinin bizlerle beraber olduğunu söylemiştik. Şimdi kent kent dolaşacak ve bizimle beraber olan yüreklerle buluşacağız. Gelirde adaleti, vergide adaleti, ülkede adaleti, insanca yaşanacak ücret hakkımızı kol kola, omuz omuza direne direne kazanacağız” diye konuştu.