Disney+ abonelik ücretlerine yüzde 100'den fazla zam geldi

Çevrim içi dizi ve film platformu Disney+, üyelik ücretlerine zam yaptı. Açıklanan yeni rakamlarla zam oranı yüzde 100’ün üzerinde oldu.

Dijital yayın platformu Disney+, abonelik ücretlerine yüzde 100’ün üzerinde zam yaptı.

Disney+, aylık 64,99 lira olan abonelik ücretini 134,99 liraya çıkartırken, yıllık paket ise 649,90 liradan 1349,90’a yükseldi.

Açıklanan yeni rakamlarla zam oranı yüzde 100’ün üzerinde oldu.

Konuyla ilgili olarak Disney+’ın resmi internet sitesinde şu açıklama yer aldı:

"Disney+ üyeliğinin fiyatı yeni üyeler için 14 Şubat 2024 tarihinde aylık 134,99 TL olarak güncellenmiştir. 14 Şubat 2024 tarihinden önce yıllık ödeme planıyla üye olan üyelerin üyelik ücretleri 20 Mart 2024’e veya daha sonraki bir tarihe denk gelen bir sonraki ödeme tarihlerinde bu fiyatla güncellenecektir."