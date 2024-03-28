Diyanet 1 günde 206 asgari ücretlinin parasını harcadı

Diyanet’in kitap basımı için bir günde 3,5 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. Yazarlar arasında solcular için “Acımasız şeytan topluluğu” diyen Karakoç da yer aldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de giderek derinleşen ve on milyonlarca yurttaşı yoksulluğa hapseden ekonomik kriz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fahiş harcamalarını etkilemedi.

2024 yılına 91 milyar TL’lik bütçe ile başlayan başkanlığın yalnızca bir günde 3,5 milyon TL’lik harcama yaptığı belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 7- 8 ve 14 Şubat tarihlerinde üç farklı ihale düzenledi. İhaleler kapsamında, “Ahiret Bilinci, Öncü Şahsiyetler” ve “Sezai Karakoç (İz Bırakanlar)” kitaplarının bastırılacağı belirtildi.

AKP iktidarlarında hazırlanan hemen her bütçe döneminde bütçeden aslan payını alması itibarıyla eleştirilen Diyanet’in üç farklı kitap basım ihalesinin sözleşmesi aynı gün imzalandı. Buna göre, toplam üç farklı kitabın 260 bin adet basımı için 27 Şubat günü 3 milyon 512 bin 400 TL’lik anlaşma yapıldı. Anlaşmalardan ikisinin Başak Matbaacılık, birinin ise Salmat Basım Yayın isimli şirketle yapıldığı bildirildi.

Sezai Karakoç

FAHİŞ KÂR

Diyanet İşleri Başkanlığı, bastırdığı hemen her kitaptan fahiş kârlar elde ediyor. AKP'nin ekonomik krizdeki sorumluluğunu, “Fiyatları tayin eden Allah’tır” fetvası ile örtmeye çalışan başkanlık, bastırdığı kitapları fahiş kâr ile satışa koyuyor. Diyanet, tanesini 160 TL’ye bastırdığı Riyazüs Salihin isimli kitabı yüzde 56 kar ile 250 TL’den, tanesini 252 TL’den bastırdığı Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir isimli kitabı ise yüzde 79 kar ile 450 TL’den satıyor.