Diyanet, Afganistan'da yetimhane açtı: Kuran ve Türkçe dersi de var

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde yapımı 2021'in sonlarında tamamlanan ancak güvenlik ve Covid-19 salgını nedeniyle açılışı ertelenen Belh Yetimhanesinin resmi açılışı gerçekleşti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde yapımı 2021'in sonlarında tamamlanan ancak güvenlik ve Covid-19 salgını nedeniyle açılışı ertelenen Belh Yetimhanesinin resmi açılışı gerçekleşti.

Açılış törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Kabil Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Abdulkadir Bekiroğlu, TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, TDV Afganistan Temsilcisi Osman Türk ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Maarif Vakfı yetkilileri katıldı.

Başkonsolos Turgut konuşmasında şunları kaydetti:

"Her zaman her koşulda Afgan halkının Türk halkı yanında ayrı bir yeri vardır. Bu sevgi yüzyıllardır devam etmektedir. Bunun en güzel nişanelerinden bir tanesi bugün açılışını yaptığımız yetimhanedir. Türk halkı yalnız resmi kuruluşlarıyla değil sivil toplum kuruluşlarıyla da Afganistan'da Afganistan halkına yardım etmektedir. Türkiye ekonomik büyüklüğüne göre dünyada oransal olarak en çok yardım yapan devlettir."

Çetin de TDV'nin 149 ülkede faaliyet gösterdiğini ve özellikle Müslüman ülkelerde on binlerce yetime sahip çıktığını anlattı.

GÜNCE 1 SAAT TÜRKÇE DERSİ

Kabil Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Bekiroğlu,kurumun 45 yetime ev sahipliği yaptığını, 150 yetime de aylık düzenli maddi destek sağladığını anlattı. Abdulkadir Bekiroğlu şöyle konuştu: "Ayrıca çocuklar kentteki bir özel okula kaydedildi. Günlük olarak okul servisi onları alıp okula götürüp getiriyor. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim ve kıraat eğitimi de almaktalar. 45 yetimimizden 18'i hafızlığa başladı. Günde birer saat de Türkçe, ilmihal, tecvit ve siyer dersleri de görmekteler. Arapça ve İngilizce eğitimler verilmekte. Bunların dışında, kişisel gelişimlerini artırmak amacıyla film, konferans, şiir ve makale yazımı gibi etkinlikler de düzenlenmekte."