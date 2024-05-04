Diyanet, “Bütçeyi nasıl ezeceğini” konuştu: Beş yıldızlı otelde müzikli toplantı

Diyanet kafilesinin, ‘91,8 milyar TL’lik 2024 bütçesinin nasıl harcanacağını’ planlamak için beş yıldızlı otelde müzikli eğlenceli toplantı yaptığı ortaya çıktı. Toplantıya katılanlara, “Fotoğraf paylaşmayın” talimatı verildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Yurttaşa tasarruf öğütleyerek, “Şatafattan kaçının” uyarıları yapan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirtecek uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın, 2024 yılı bütçesini değerlendirmek amacıyla gerçekleştireceği toplantı için Ankara Kızılcahamam’da bulunan beş yıldızlı termal oteli tercih ettiği öğrenildi. Şubat ayında gerçekleşen organizasyona katılanlara, tepki çekeceği gerekçesiyle “Toplantıya dair otelden tek bir kare dahi fotoğraf paylaşmayın” talimatı verildi.

İTİRAZLARA KULAK TIKANDI

Toplantının bir hafta sürdüğü bildirildi. Toplantı için beş yıldızlı otelin tercih edilmesinin kamuoyunda tepki çekeceğini belirtenlere, “Bütçe çok büyük. Bir hafta değerlendireceğiz. Birikmiş konular var. Devasa bütçeyi idare ediyoruz, o kadar yetkimiz olsun" denildiği belirtildi.

Toplantıda, harcama kalemlerinin ne şekilde değerlendireceğinin, bütçe aktarılmalarının nasıl olacağının ve faturalama işlemlerinin nasıl düzenleneceğinin konuşulduğu aktarıldı. Öte yandan beş yıldızlı oteldeki toplantıda, il müftülüklerinden başkanlığa harcamaları konusunda iletilen yazıların da değerlendirildiği savunuldu.

MÜZİK EKİBİ GETİRİLDİ

Toplantıya 81 ilden bütçe ile ilgilenen idari personel katıldı. Diyanet’in toplantısı için otele, müzik ekibi de getirildiği öne sürüldü. İddiaya göre, Ankara’dan gelen lise öğrencileri, toplantılara katılanlara müzik dinletisi gerçekleştirdi. Diyanet’in Ocak-Mart 2024 döneminde yaptığı harcamalar şöyle sıralandı:

• Ocak: 9 milyar 726 milyon TL

• Şubat: 7 milyar 165 milyon TL

• Mart: 7 milyar 454 milyon TL