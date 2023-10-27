Diyanet, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını Atatürk'ün adını anmadan kutladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladığı cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yer vermedi. Hutbede "Milli mücadelemize önderlik eden devlet büyüklerimiz" ifadesi kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını da kutladığı cuma hutbesinde Atatürk'ün adına yer vermedi.

"Vatan Millet Sevdasıyla Nice Yüzyıllara" başlıklı hutbede "Milli Mücadelemizin zaferle taçlanışının, bağımsızlık güneşinin ülkemiz üzerine yeniden doğuşunun, Cumhuriyetimizin ilan edilişinin yüzüncü yılındayız" ifadesi yer aldı.

Ancak hutbede Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adı yer almadı. Bunun yerine "Milli mücadelemize önderlik eden devlet büyüklerimiz" ifadesine yer verildi.

Hutbede Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ve Kurtuluş Savaşı'ndan söz edilen kısımlar ise şu şekilde:

"Cennet vatanımız, bizim için sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Bu topraklar, kıyamete kadar huzur ve güven içinde yaşamaya azmettiğimiz yurdumuzdur. Aziz şehitlerimizin canlarıyla, kahraman gazilerimizin kanlarıyla, Milli Mücadelemize önderlik eden devlet büyüklerimizin azim, gayret ve kararlılıklarıyla bize bıraktıkları yüce bir emanettir. Bu emanet her birimizin canından daha azizdir. Gerektiğinde can vereceğiz, canandan geçeceğiz, bütün varımızı feda edeceğiz; ancak ecdat yadigârı vatanımızdan İstiklâl Marşı’mızda da ifade edildiği gibi asla vazgeçmeyeceğiz."

"Üzerinde yaşadığımız bu toprakları bize vatan kılan, yüz yıl önceki destansı mücadeleleriyle bağımsızlığımızı perçinleyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Rabbimiz, onların bıraktığı emanetlere sahip çıkabilmeyi bizlere ve nesillerimize nasip eylesin."