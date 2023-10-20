Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, elinde kılıçla Filistin hutbesi verdi

Filistin’de yaşananların eleştirildiği Cuma hutbesini okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, minbere bir kez daha elinde kılıçla çıktı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya’da cuma namazını kıldırdı. Bir kez daha eline kılıç alarak Cuma hutbesini okuyan Erbaş, Filistin’de yaşananları ‘soykırım’ olarak nitelendirdi.

Erbaş’ın Ayasofya’da okuduğu Cuma hutbesinde şu ifadeler yer aldı:

İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden biri bugün Filistin’de, Gazze’de yaşanıyor. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Binlerce masum insan aynı anda can verirken insaf ve vicdanını kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor. Mazlumun ırkına, diline ve dinine bakılmaz. Tüm insanlığı zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya davet ediyoruz.

Fotoğraf: AA

DAHA ÖNCE DE KILIÇLA HUTBE OKUMUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha önce de birkaç kez elinde kılıçla hutbe okumuştu. Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasının ardından elinde kılıçla hutbe okuyan Erbaş, “Kılıçla hutbe okumak bizim tarihimizde ve geleneğimizde var olan, yaygın bir uygulamadır” ifadelerini kullanmıştı. Erbaş, “Hutbenin bu şekilde okunması, bir yönüyle Ayasofya'nın camiye çevrildiğinin ilanı, diğer yönüyle de fethe dair bir mesajdır. Bu durumu garipseyen, eleştiren, farklı manalara çekmeye çalışan yaklaşımları hayretle karşılıyorum” demişti.