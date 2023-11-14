Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş vefat etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş yaşamını yitirdi.
Kaynak: iHA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın annesi Binnaz Erbaş, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş (86), rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Erbaş'ın cenazesi, 15 Kasım Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Ordu Akyazı Uhud Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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