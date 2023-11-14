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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş vefat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 14.11.2023 20:01
  • Giriş: 14.11.2023 20:01
  • Güncelleme: 14.11.2023 20:45
Kaynak: iHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş vefat etti
FOTOĞRAF: İHA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın annesi Binnaz Erbaş, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş (86), rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Erbaş'ın cenazesi, 15 Kasım Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Ordu Akyazı Uhud Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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