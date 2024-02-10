Diyanet personeli eşitliğe inanmıyor

Diyanet-Sen’in anketinden yeni detaylar ortaya çıktı. Diyanet personelinin yüzde 53'ü, “Diyanet din ile devlet arasına sıkışmıştır” ifadesine katılırken yüzde 50’si, “İslam’da kadın-erkek eşitliği vardır” yorumuna katılmıyor.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet-Sen'in 6 bin 406 Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin katılımı ile gerçekleştirdiği anketin sonuçları kamuoyunun ilgisini çekti.

BirGün’ün gündeme getirdiği anket, Diyanet çalışanlarının yüzde 80’inin başkanlık içinde torpil, kayırmacılık ve iltimas olduğunu düşündüğünü gözler önüne serdi. Öte yandan ankette, Diyanet’te çalışanların yaşadığı sorunlar da yer aldı.

SIKIŞMIŞ KURUM

17 Ocak'ta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da sunulan ankette dikkati çeken bir ayrıntı daha olduğu öğrenildi. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın iktidar ile olan ilişkisi, bizzat başkanlık personeli ağzından itiraf edildi.

Sendikanın, “Diyanet Çalışanlarının Sorunları, Din-Diyanet Algıları” ismiyle rapor haline getirdiği ankette başkanlık personeline, “Diyanet, Din ile devlet arasına sıkışmış bir kurumdur” görüşüne katılıp katılmadıkları soruldu. Personelin yüzde 53'ü bu görüşe kesinlikle katıldığını belirtirken yüzde 18’i kararsız olduğunu dile getirdi.

Başkanlık çalışanlarının, “Diyanet personelinin görevi sırasında herhangi bir siyasi partiyi övmesini ve yermesini doğru bulmuyorum” görüşüne katılım durumları ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iktidarı öven sözlerini akıllara getirdi. Personelin yüzde 72’lik ezici bir çoğunluğu, bu görüşe katıldığını kaydetti.

Ankette yer alan görüşlerden biri de “İslam’da tam bir kadın-erkek eşitliği vardır” görüşü oldu. Personelin yalnızca yüzde 43’ü bu görüşe katıldığını bildirirken yüzde 50’si, “Katılmıyorum” dedi. Kararsız olanların oranının ise yüzde 7 olduğu bildirildi.