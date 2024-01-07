Diyanet suç duyurusunda bulunmuştu: Volkan Konak'tan açıklama geldi

Diyanet'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu şarkıcı Volkan Konak, "Herkes haddini bilecek. Benim ülkem, kimsenin cüzdanına veya makam arabasının bagajına sığmayacak kadar büyük ve kıymetlidir" açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın suç duyurusunda bulunduğu şarkıcı Volkan Konak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Konak, yaptığı açıklamada, "Herkes haddini bilecek. Benim ülkem, kimsenin cüzdanına veya makam arabasının bagajına sığmayacak kadar büyük ve kıymetlidir" dedi.

Volkan Konak, "Dürüst,Onurlu,cesur ve uygar insanlara selamlar olsun" ifadelerini kullandı.

Herkes haddini bilecek.



Benim ülkem, kimsenin cüzdanına veya makam arabasının bagajına sığmayacak kadar büyük ve kıymetlidir.



Dürüst,Onurlu,cesur ve uygar insanlara selamlar olsun. #kuzeyinoğlu #volkankonak pic.twitter.com/yJlZKyFuYh — Volkan Konak (@volkankonak) January 6, 2024

NE OLMUŞTU?

Volkan Konak, Diyanet personelinin, eğlence mekanlarından alınan vergi ile maaş almasını eleştirerek "Maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum" demişti.

Konak’ın paylaşımında şu ifadeler yer almıştı: "Atatürk’ün kurduğu diyanetin, koltuğunu işgal eden zat; İnsanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sektörlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş ve kuruma yönelik açıklaması nedeniyle şarkıcı Volkan Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, Konak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" görevinin kanunla kendisine tevdi edilen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın en üst temsilcisi Ali Erbaş'ı rencide ederek kişilik haklarını ihlal ettiği iddia edilmişti.

Konak'ın söylediği sözlerin "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını oluşturduğu öne sürülen açıklamada, "Bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, hor görüp aşağılayan, nefret ve ayırımcılığa yol açan, toplumsal kutuplaşmaları körükleyen, milletin mukaddesatına saldıran ve inançlı insanların dini duygularını rencide eden, dini değerlere alenen hakaret eden ve aşağılayan Volkan Konak hakkında gerekli cezai takibatın yapılması suretiyle kamu davası açılmasını ve neticeden Başkanlığımıza bilgi verilmesini arz ve talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.