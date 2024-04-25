Diyanet Tasarruf Genelgesi’ni deldi

Diyanet Başkanı Erbaş’a Audi A6 marka yeni makam aracı alındığı ortaya çıktı. Aracın Diyanet Vakfı üzerinden alınarak Tasarruf Genelgesi’ni deldiği bildirildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için yeni araç satın alındığı öğrenildi.

Diyanet kaynakları, Erbaş’ın kullanımına sunulan Audi A6 marka model aracın şoförlüğünü, Erbaş’ın abisinin oğlu Muhammed Erbaş’ın yaptığını iddia etti.

1’de yayınlanan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcamalarını eleştiren bir televizyon programına, “Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” mesajı gönderen Erbaş’ın "korkusu geçti.

Erbaş’a yeni bir makam aracı daha satın alındığı, yeni araç ile birlikte Diyanet İşleri Başkanı’nın kullanımına sunulan makam aracı sayısının altıya yükseldiği bildirildi.

FİLODA YOK YOK

Erbaş’ın kullanımına sunulan Audi A6’nın, Diyanet Vakfı iştirakleri üzerinden alınarak başkanlık makamına tahsis edildiği öne sürüldü. Audi A6 ile birlikte, Ali Erbaş’ın makam araçlarının sayısı altıya çıkarken araçların marka ve modelleri şöyle sıralandı:

• Biri zırhlı olmak üzere üç adet binek Mercedes,

• Bir adet VIP Mercedes Vito

• Bir adet kırmızı TOGG

ARABA SEVDASI

Erbaş’ın, “Araç sevdası” ilk kez 2020 yılında gündeme geldi. BirGün’ün haberinde şunlar yer aldı:

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1,5 milyon TL’ye satın aldığı lüks araç, kentteki müftülerin kullanması amacıyla İstanbul İl Müftülüğü’ne tahsis edildi. Audi A8 Long marka olduğu öğrenilen aracı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da İstanbul seyahatlerinde kullandığı belirtildi. İddiaya göre, değeri 1,5 milyon TL olan aracı çok beğenen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, aracın Ankara’ya çekilmesini istedi. Araç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediyenin el değiştirmesi üzerine tekrar İBB’ye gönderildi.