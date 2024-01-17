Diyanet'te 5 ayda 5. intihar: Bir imam yaşamına son verdi

Diyarbakır Sur'da görevli imam Fırat Sayar intihar etti. Diyanet'te 5 ayda gerçekleşen 5. intihar vakası olarak kayda geçen olayda, Sayar'ın tayin talebi kabul edilmediği için bunalıma girdiği ileri sürüldü.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Soğanlı Camii'de görevli imam Fırat Sayar'ın tayin talebi kabul edilmemesi nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, din görevlilerinin intihar etmesini değerlendiren bir Diyanet yetkilisi, "İnanmış bir insan neden intihar eder? Diyanet’te büyük bir sorun var. Ali Erbaş neden araştırmıyor? Yetkililer neden araştırmıyor?" diye konuştu.

"BAŞKANLIK İNTİHAR OLAYLARINI ARAŞTIRMALI"

İmam Fırat Sayar'ın intihar etmesine ilişkin açıklama yapan Adaletli Dinamik İdealist Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Adil-Sen), "Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Soğanlı Camii'nde görevli 52 yaşındaki imam Fırat Sayar, istemediği yere görevlendirildi. Tayin talebi gerçekleşmediği için intihar ettiğini ailesinden öğrenmiş bulunmaktayız. Ağustos 2023'den itibaren Diyanet'te bu 5'nci intihar. Başkanlığımızdan bu olayların özellikle araştırılması için adım atmasını ivedilikle ve acilen bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mil Diyanet Sendikası ise olaya ilişkin, "Başarılı bir imam arkadaşımızdı. Şu anda görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız intihar nedenini araştırıyor. Kısa süre içinde net bir bilgiye ulaşacağız" açıklamasında bulundu.

Ekim 2023'te de Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kısa süre önce emekli olan Muhammed Şahin isimli imamın muhalif olduğu için mobbinge uğradığı ve intihar ettiği iddia edilmişti.