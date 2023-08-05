Diyanet Vakfı 4 milyar TL topladı

Diyanet Vakfı 2022’de, yüzde 78’i bağışlardan oluşmak üzere toplam 4 milyar TL gelir elde etti. Vakfın 2022 gelirleri 2021’e oranla yüzde 93 arttı. Diyanet ise iş ve ders saatlerinin Cuma'ya göre ayarlanmasını istedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) mali tabloları, hemen her yıl olduğu gibi yine gecikmeli açıklandı. 2022 yılına yönelik mali tablolar, her fırsatta yurttaştan yardım talep eden TDV’nin dudak uçuklatan gelirini ortaya koydu. Tablolara göre, TDV’nin 2022 yılında elde ettiği gelir, 2020 yılına oranla yüzde 218, 2021 yılına oranla ise yüzde 93 arttı.

Kamuoyunda, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kara kutusu” olarak nitelendirilen ve Sayıştay tarafından da denetlenmeyen TDV’nin 2022 yılı geliri 4 milyar 68 milyon 358 bin 490 TL olarak gerçekleşti. Vakfın 2022 yılı gideri ise 3 milyar 159 milyon 729 bin 52 TL olarak hesaplandı.

REKOR GELİR

TDV’nin 2022 yılında elde ettiği 4 milyar TL’lik gelirin 3 milyar 161 milyon 966 bin TL’sinin bağış ve yardımlardan kaynaklandığı bildirildi. Vakfın, “Finansal Gelirler” adı altında 165 milyon 446 bin TL, “Diğer Gelirler” adı altında ise 740 milyon 98 bin TL para topladığı belirtildi.

GİDERLER DE YER ALDI

Vakfın giderleri de mali tablolarda sıralandı. Buna göre, TDV’nin toplam 3,1 milyar TL’lik 2022 yılı giderinin 1,3 milyar TL’si sosyal hizmetlerden, 1 milyar TL’si ise “Hayır işleri ve gönüllü faaliyetlerden” kaynaklandı. Vakfın 2022 yılındaki personel gideri kayıtlara, 93 milyon 423 bin TL olarak geçti.

İKİ CAMİYE 22 MİLYON TL

Türkiye Diyanet Vakfı, 2022 yılında yalnızca iki caminin yapımı için 22 milyon TL harcadı. Vakfın inşası devam eden camiler için harcamayı planladığı toplam paranın ise 320 milyon TL’yi bulacağı ifade edildi. İnşası TDV tarafından üstlenilen Ankara ODTÜ Camii’nin maliyetinin 11 milyon TL olduğu, Ankara'nın merkezine inşa edilmesi planlanan Kızılay 15 Temmuz Şehitler Camii’nin maliyetinin ise 250 milyon TL’yi bulacağı öğrenildi.

‘DERS SAATLERİ CUMA’YA GÖRE OLSUN’

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 4 Ağustos 2023 tarihli cuma hutbesinde; iş yerlerindeki mesai saatlerini, okullardaki ders programlarını cuma namazına göre düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Hutbede şu ifadelere yer verildi: “Günde beş defa eda ettiğimiz namazlarımızı Cuma namazıyla taçlandıralım. Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir.”

KAZANÇTA ÇARPICI ARTIŞ (TL)

Vakfın gelirlerinde yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkat çekti. Vakfın 2017 ve 2022 yıllarını da kapsayan altı yıllık dönemde topladığı para, yıllara göre şöyle kaydedildi: