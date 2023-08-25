Diyanet Vakfı’na yine ihale yağdı

Dev gelirine karşın Sayıştay’ın denetleyemediği Diyanet Vakfı’na bağlı dört şirketin kamudan 655,4 milyon TL’lik kamu ihalesi aldığı ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faaliyetlerine destek olmak amacıyla 1975 yılında kurulan Türkiye Diyanet Vakfı, milyarlarca liralık bütçesi itibarıyla “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirildi. Hemen her yıl yurttaşlardan milyarlarca liralık bağış toplayan vakıf yalnızca 2022 yılında 4 milyar 68 milyon 358 bin TL’lik gelir elde etti. Vakfın 4 milyar TL’yi aşan 2022 yılı gelirinin 3,1 milyar TL’si yurttaşlardan topladığı bağışlardan oluştu.

Diyanet Vakfı, Sayıştay’ın denetlediği kurumlar kapsamına alınmadı. Vakfın, fahiş bağış gelirinin yanı sıra işletmeleri ve iştirakleri aracılığıyla da kamudan yüz milyonlarca liralık ihale topladığı öğrenildi.

BirGün’ün ulaştığı verilere göre, Diyanet Vakfı’na bağlı faaliyet yürüten dört şirketin kamudan aldığı ihalelerin toplam tutarı 655 milyon 465 bin 279 TL olarak hesaplandı. İnşaat alanında faaliyet yürüten GİNTAŞ İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi, 364 milyon 892 bin 962 TL’lik ihale ile vakfa bağlı şirketler arasından maliyetli kamu ihalelerini alan şirket oldu.

GİNTAŞ’ın ihale aldığı kamu kurumları ve ihale bedelleri şöyle kaydedildi:

•Konya Büyükşehir Belediyesi: 89 milyon 900 bin TL (1 ihale)

•Bursa Büyükşehir Belediyesi: 275 milyon 92 bin 962 TL (10 ihale)

BAKANLIK VAKFA BONKÖR

Diyanet Vakfı şirketlerinden TDV Eğitim Yatırım Anonim Şirketi ise kamudan aldığı ihalelerin maliyeti itibarıyla GİNTAŞ’ın ardından ikinci sırada yer aldı. Kamudan toplam 239 milyon 775 bin TL’lik iki ihale alan şirketin ihale aldığı tek kamu kurumunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olduğu bildirildi.

Diyanet Vakfı’nın büyük bölümü bağışlardan oluşan geliri, yıllar itibarıyla katlanarak artıyor. Vakfın, 2017-2022 dönemi gelirleri yıllara göre şöyle sıralanıyor:

BİR CEPTEN DİĞER CEBE

Vakfa bağlı bir diğer şirket olan KOMAŞ Kocatepe Modern Mağazacılık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kamudan aldığı ihalelerin toplam tutarı ise kayıtlara, 40 milyon 607 bin 290 TL olarak geçti. Şirketin yüklenicisi olduğu kamu ihaleleri ihale kayıtlarına şöyle yansıdı:

•Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimliği: 1 milyon 59 bin TL (3 ihale)

•Adıyaman İl Müftülüğü: 824 bin 999 TL (2 ihale)

•Keçiören Belediye Başkanlığı: 1 milyon 233 bin 141 TL (1 ihale)

•TOKİ: 37 milyon 490 bin TL (1 ihale)

•Diyanet Vakfı’nın matbaa şirketi TDV Yayın Matbaacılık’ın kamudan aldığı ihaleleri tutarının ise 10 milyon 190 bin TL olduğu belirtildi. Toplam 14 farklı kamu kurumundan ihale alan şirketin en maliyetli kamu ihaleleri aldığı üç kurum ise şöyle ifade edildi:

•Şahinbey Belediyesi: 2 milyon 658 bin TL (2 ihale)

•İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Genel Müdürlüğü: 2 milyon 450 bin TL (1 ihale)

•Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü: 2 milyon 116 bin TL (2 ihale)