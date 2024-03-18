Diyanet ve İletişim doymuyor: 17,4 milyar harcama

2023 yılını 47,9 milyar TL harcama ile tamamlayan Diyanet ve 3,2 milyar TL harcama ile tamamlayan İletişim Başkanlığı, 2024 yılına da hızlı başladı. Bu yılın ilk iki ayında toplam harcama 17,4 milyar TL'ye ulaştı.

Mustafa BİLDİRCİN

Hemen her yıl on milyarlarca liralık harcamasıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılına da hızlı girdi. Başkanlığın 2024’ün ocak ve şubat aylarında yaptığı toplam harcamanın, genel bütçe kapsamındaki 41 kamu idaresinin 27’sinden fazla olduğu belirlendi. Diyanet’in yalnızca ocak ve şubat aylarında yaptığı harcama 15 milyar TL'yi aştı. Muhalefetin, “Kamuoyundaki algıyı iktidar lehine yönetiyor. İktidarın, propaganda aracı gibi çalışıyor” gerekçeleriyle itiraz ettiği İletişim Başkanlığı'nın Ocak-Şubat 2024 döneminde yaptığı toplam harcama da 582 milyon 979 bin TL olarak gerçekleşti.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Ocak-Şubat 2024 harcamaları belli oldu. Harcamalara ilişkin veriler, Diyanet’in fahiş harcamalarını 2024 yılına da taşıdığını ortaya koydu.

GELENEK BOZULMADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet, ocak ayında 9 milyar 726 milyon 132 bin TL’lik harcamaya imza attı. Başkanlığın şubat ayı harcaması ise kayıtlara, 7 milyar 165 milyon 217 bin TL olarak geçti. Başkanlığın 2024’ün ilk iki ayında yaptığı toplam harcama, 16 milyar 891 milyon 349 bin TL olarak kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcaması itibarıyla geride bıraktığı kamu kurumları arasında icracı bakanlıkların da yer alması dikkati çekti. Başkanlığın ocak ve şubat ayı toplam harcaması ile geride bıraktığı kamu kurumları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yer aldı. Diyanet’in, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan da fazla para harcadığı tespit edildi.

BAKANLIKLAR GERİDE KALDI

Şubat ayında yaptığı harcama ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 16,8 milyar TL’lik harcamasının altında kalan bazı kamu kurumları ve harcamaları ise şöyle sıralandı:

• İçişleri Bakanlığı: 10 milyar 191 milyon TL

• Dışişleri Bakanlığı: 4 milyar 417 milyon TL

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 7 milyar 180 milyon TL

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 6 milyar 49 milyon TL

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 10 milyar 14 milyon TL

FAHİŞ HARCAMA

Fahrettin Altun Başkanlığı’ndaki İletişim Başkanlığı’nın ocak ve şubat aylarında yaptığı toplam harcama da 600 milyon TL’ye dayandı. Ocak ayında 278 milyon 862 bin TL harcayan İletişim Başkanlığı'nın şubat ayı harcamasının ise 304 milyon 117 bin TL olduğu bildirildi.