Diyanet’e kriz uğramıyor

Diyanet, fahiş harcamalarına yenilerini ekledi. “Askerlere Temel Dini Bilgiler” kitabının basımı için 948 bin TL’lik, 4-6 Yaş Kuran Kursları’nda okutulacak kitapların basımı için ise tam 55,9 milyon TL’lik anlaşma yaptı.

Mustafa BİLDİRCİN

Dev bütçesi ve bütçe harcamalarının yanı sıra siyaset ile kurduğu ilişki nedeniyle de Türkiye’nin en tartışmalı kurumlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fahiş harcamalarına bir yenisi daha eklendi.

Başkanlık, “Askerlerin dini bilgilerinin pekiştirilmesi” amacıyla hazırlanan, “Askerlere Temel Dini Bilgiler” kitabı ve 4-6 Yaş Kuran Kursları’nda okutulacak üç farklı kitabın basımı için kesenin ağzını açtı.

Toplam dört kitabın basımı için matbaa şirketleri ile yapılan anlaşmanın toplam tutarı 60 milyon TL’ye dayandı.

Hemen her yıl on milyonlarca liralık kitap bastıran Diyanet İşleri Başkanlığı, şimdi de 4-6 Yaş Kuran Kursları’nda okutulacak kitaplar için harekete geçti. Diyanet, okulöncesi ve ilkokul çağındaki çocukların gittiği Kuran kurslarında kullanılacak kitaplar için 27 Mart’ta rekor harcamaya imza attı.

Diyanet, okulöncesi eğitim çağındaki çocukların gittiği kurslarda okutulacak kitapların basımı için 14 Mart’ta ihale düzenledi. İhale kapsamında, ‘Elifba Kur’an Öğreniyorum’ isimli kitaptan 250 bin adet, Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum isimli kitaptan 200 bin adet, 4-6 Yaş Grubu Etkinliklerle Elif-Ba isimli kitaptan ise 35 bin adet bastırılacağı bildirildi.

Kitapların basımı için Özgün Matbaacılık isimli şirketle 27 Mart’ta 55 milyon 930 bin TL’lik anlaşma yapıldı.

Başkanlık, “Askerlerin dini bilgilerini pekiştirmesi” amacıyla “Bir Müslüman’ın bilmesi gereken temel esaslar dikkate alınarak” hazırlanan, “Askerlere Temel Dini Bilgiler” kitabından da 40 bin adet bastırdı. Kitabın basımı için 29 Şubat’ta düzenlenen ihale kapsamında 28 Mart’ta, Sarıyıldız Ofset isimli şirket ile 948 bin TL’ye el sıkışıldı.