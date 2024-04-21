Diyanet’e teslim etmişler

31 Mart’ta AKP’den CHP’ye geçen Mamak Belediyesi’nin eski yönetiminin ilçenin tapusunu Diyanet’e verdiği belirlendi. Ocak 2013-Mart 2024 döneminde yapılan toplam 75 taşınmaz tahsisinin 42’si Diyanet’e gitti.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’li başkanların 31 Mart Yerel Seçimleri’nde koltuğu kaybettiği belediyelerin mali kayıtları, kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumu gözler önüne seriyor.

CHP’li Veli Gündüz Şahin’in yüzde 52,9 oy oranı ile sandıktan birinci çıktığı Mamak’ın 2013 yılı itibarıyla taptığı taşınmaz tahsisleri, “İlçenin tapusu Diyanet’e verilmiş” yorumlarına neden oluyor.

AKP’li Murat Köse döneminde kadrolaşma iddiaları ile gündeme gelen Mamak Belediyesi’nin 2013 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirdiği taşınmaz tahsislerinin ayrıntıları dikkati çekiyor. Mamak Belediyesi’nce kamu kurum ve kuruluşlarına 19 Aralık 2013 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 75 taşınmaz tahsisinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın büyük yer tuttuğu göze çarpıyor.

TAPUYU DİYANET’E VERMİŞLER

Belediye kayıtları, tahsisi gerçekleştirilen 75 taşınmazın 42’sinin Diyanet’e yapıldığını ortaya koyuyor. Tamamı 25 yıllığına yapılan tahsislerin büyük oranda, “Cami alanı” olarak sınıflandırıldığı görülüyor. Kartaltepe Mahallesi’ndeki bin 854 metrekare yüzölçümüne sahip alan da müftülük binası yapılması için 25 yıllığına Diyanet’in kullanımına verilen taşınmazların arasında yer alıyor. Mamak Belediyesi’nden tahsis yoluyla taşınmaz elde eden kurumların içinde Diyanet’in payı, yüzde 56 olarak gerçekleşiyor.

Mülkiyetindeki taşınmazların büyük bölümünü Diyanet’e tahsis eden idarenin diğer kamu kurumlarına gerçekleştirdiği tahsislerin ayrıntıları da tablolarda paylaşılıyor. Buna göre, Diyanet’e 42 taşınmaz tahsis eden belediyenin, Milli Eğitim Bakanlığı’na ise yalnızca 12 taşınmaz tahsis ettiği belirtiliyor. Diyanet ve MEB’in yanı sıra diğer kamu kurumlarına gerçekleştirilen tahsisler ise şöyle sıralanıyor:

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: 1

• Sağlık Bakanlığı: 8

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 1