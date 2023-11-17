Diyanet’in 40’ı çıktı: Diyanet bütçeyi aştı 40 milyar TL harcadı

2023 yılı bütçesi, 15 Temmuz’da yapılan ekleme ile 36,4 milyar TL’ye çıkarılan Diyanet’in toplam harcaması, henüz ekim ayında 40 milyar TL’ye dayandı. Kasası boşalan başkanlığın, Ocak-Ekim döneminde yaptığı 2 milyar 944 milyon TL’lik ödenek üstü harcama, Uzay Ajansı’nın toplam harcamasını 22’ye katladı.

Mustafa BİLDİRCİN

Dev bütçesi ve bütçesinden yaptığı hoyrat harcamalar ile kamuoyunda tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik eleştirilerin haklılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri ile bir kez daha gözler önüne serildi. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Ocak-Ekim dönemi harcamalarına yönelik veriler, aralarında icracı bakanlıkların da olduğu çok sayıda bakanlığı bütçesi itibarıyla geride bırakan başkanlığın kasasının boşaldığını ortaya koydu. Bütçesini tüketen başkanlığın, 2 milyar 944 milyon TL’lik ödenek üstü harcamaya imza attığı belirlendi.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ocak-ekim dönemi harcamaları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumunu gözler önüne serdi. Başkanlığın kasası ekim ayının sonunda tamtakır oldu.

DEV BÜTÇE YETMEDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 35 milyar 910 milyon TL olan 2023 yılı bütçesi, temmuz ayında TBMM Genel Kurulu’ndan geçirilen ek bütçe ile 36 milyar 468 milyon TL’ye çıkarıldı. Başkanlığın, ocak-ekim döneminde bütçesinden yaptığı toplam harcama 39 milyar 421 milyon TL ile ifade edildi.

HER AY MİLYARLARCA LİRA

Ocak ayında 4 milyar 41 milyon TL, şubat ayında 3 milyar 62 milyon TL, mart ayında ise 3 milyar 76 milyon TL harcayan Diyanet’in nisan-ekim dönemindeki harcamaları aylara göre şöyle kaydedildi:

>> Nisan: 3 milyar 178 milyon TL

>> Mayıs: 3 milyar 89 milyon TL

>> Haziran: 3 milyar 245 milyon TL

>> Temmuz: 5 milyar 21 milyon TL

>> Ağustos: 5 milyar 189 milyon TL

>> Eylül: 4 milyar 692 milyon TL

>> Ekim: 4 milyar 824 milyon TL

UZAYA ÇIKAN DİYANET

Diyanet’in ocak-ekim döneminde gerçekleştirdiği 2 milyar 944 milyon TL'lik ödenek üstü harcama, Türkiye Uzay Ajansı’nın toplam 1 milyar 618 milyon TL’lik 2023 yılı bütçesini geride bıraktı. Başkanlığın yalnızca 2,9 milyar TL’lik ödenek üstü harcamasının, ajansın 133 milyon 695 bin TL’lik toplam harcamasından 22 kat fazla olduğu hesaplandı.